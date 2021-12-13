* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:45 — REGNUM Около 80 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдались талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при посредничестве племенных старейшин в афганской провинции Нангархар. Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним» со ссылкой на главу разведки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммада Башира.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно заявлению, опубликованному провинциальным медиацентром Нангархара, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддержали новое афганское правительство, сочтя неуместным выступать в качестве оппозиции ему.

Мохаммад Башир уточнил, что сдавшиеся боевики были родом из десяти разных городов провинции Нангархар, всем они были помилованы старейшинами племен на условиях анонимности.

В заявлении также говорится, что старейшины племен предостерегают народ от укрывательства террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На минувшей неделе неделе заместитель министра информации и культуры и пресс-секретарь движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что более 670 террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были арестованы после смены власти в Афганистане, также за этот период было уничтожено 25 укрытий ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле и Джелалабаде, и теперь «им нет места в стране».

По его словам, данная организация «больше не является серьезной угрозой в Афганистане» и на сегодняшний день представляет собой лишь небольшие разрозненные группы, скрывающаяся в Кабуле и Джелалабаде.