Берлин, 13 декабря, 2021, 19:14 — ИА Регнум. В Германия продолжаются политические дискуссии по вопросу присоединения страны к дипломатическому бойкоту Зимних Олимпийских игр в Китае, которые будут проходить в февраля 2022 года, передаёт 13 декабря немецкий журнал Spiegel.

Представитель парламентской группы Союза по вопросам политики в области прав человека Майкл Бранд (ХДС) потребовал решительных действий от канцлера Олафа Шольца (СДПГ) и министра иностранных дел Анналены Бербок («зеленые»).

"Дипломатический бойкот — это меньшее, что Германия может сделать вместе с другими странами Европы», — отметил Бранд в интервью местным СМИ.

Он подчеркнул, что «даже небольшие страны уже заявили, что никого не пошлют в Китай». «Мы не должны допускать продажи прав человека большому рынку, потому что это будет означать продажу собственных ценностей все более агрессивному и жестокому режиму», — заявил политик.

Ранее власти США объявили о том, что администрация Джо Байдена не будет отправлять дипломатов или официальных представителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине. Причиной такого решения пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала «продолжающийся геноцид и нарушения прав человека в Синьцзяне».