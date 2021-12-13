Берлин, 13 декабря, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Отпускные цены у немецких оптовиков в ноябре 2021 году выросли на 16,6% в годовом выражении, что является самым высоким показателем за весь период с начала сбора данных в 1962 году, сообщило 13 декабря Федеральное статистическое управление ФРГ.

Оптовые цены в стране растут более стремительными темпами из-за высокой стоимости сырья и дефицита промежуточных продуктов, пишет немецкий журнал Spiegel.

Издание отмечает, что такая тенденция служит индикатором дальнейших инфляционных колебаний, поскольку оптовая торговля связывает производителей и конечных потребителей.

Уровень инфляции в ФРГ в настоящее время составляет 5,2%, что является рекордным показателем за последние 30 лет. В годовом отчете для федерального правительства экономические эксперты прогнозируют, что в следующем году средний уровень инфляции составит 3,1%.

В ноябре нефтепродукты вновь оказались в числе сильнейших драйверов цен в оптовой торговле. По оценка экспертов, их стоимость выросла в среднем на 62,4% по сравнению прошлогодним показателем. Руды, металлы и их промежуточные продукты подорожали на 60,3%, сырье и пиломатериалы — на 41,1%, зерно, необработанный табак, семена и корма для животных — на 30,3%.