Берлин, 13 декабря, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила о необходимости принять более решительные меры в отношении Telegram, чтобы привлечь мессенджер к сотрудничеству с государством в борьбе с незаконным распространением контента, сообщает 13 декабря немецкий журнал Spiegel.

«Мы должны действовать более решительно против агитации, насилия и ненависти в интернете», — заявил политик СДПГ газетам медиагруппы Funke.

С весны 2021 года Федеральное управление юстиции открыло два судебных процесса против Telegram за нарушение закона о защите прав в сети. Компания базируется в Дубае и до настоящего времени отказывается от сотрудничества с властями Германии. Фезер подтвердила, что Telegram не ответил на письма в ходе разбирательства о нарушениях.

«Министерство приняло решение, что заведомо криминальный контент должен быть удален в течение 24 часов, незаконный контент — в течение семи дней», — заявила она.

Тем не менее, до сих пор не ясно, как именно министерство внутренних дел ФРГ намерено заставить Telegram сотрудничать с германскими властями.