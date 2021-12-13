Берлин, , 17:31 — REGNUM Правительство Германии по прошествии года с начала вакцинации от коронавируса первых взрослых решило приступить к вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает 13 декабря немецкий журнал Spiegel.

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Федеральное министерство здравоохранения объявило, что поставки специальных ампул вакцины Pfizer / BioNTech для детей начнутся на текущей неделе. Помимо детских педиатров, прививку смогут делать представители государственных центров вакцинации.

По данным министерства здравоохранения ФРГ, более 2,2 миллиона доз вакцины для детей были распределены среди оптовых фармацевтических компаний. Затем медики заказали эти вакцины через аптеки. На текущей неделе больницы запросили уже около 800 тысяч доз.

Федеральный министр по делам семьи Энн Шпигель («зелёные») назвала начало вакцинации детей хорошим сигналом. «Для многих детей и их семей это стало большим облегчением», — заявила она газете медиагруппы Funke.