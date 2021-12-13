Берлин, , 17:26 — REGNUM Новый канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего первого визита в Польшу выступил за более тесные связи между Берлином и Варшавой, несмотря на разногласия вокруг трубопровода «Северный поток — 2» и по вопросам будущего Евросоюза, сообщает 13 декабря немецкое агентство DW.

Шольц отправился в Варшаву спустя четыре дня после вступления в должность. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял нового канцлера ФРГ с воинскими почестями. Позднее он заявил, что данный визит знаменует «следующую главу в двусторонних отношениях после прихода к власти нового правительства Германии».

12 декабря Моравецкий заявил, что газопровод «Северный поток — 2» увеличивает возможности Москвы оказывать давление на Евросоюз, «затягивая политическую петлю» вокруг Украины.

В свою очередь, Шольц заявил о важности того, чтобы «Европа единым фронтом дала понять, что не согласна с тем, что происходит на границе между Россией и Украиной».

Он также отметил, что поддержит планы по продолжению прокачки российского газа через Украину, финансируя при этом проекты ФРГ в области экологически чистой электроэнергии. «Мы по-прежнему чувствуем ответственность за то, чтобы украинский бизнес по транзиту газа оставался успешным», — подчеркнул Шольц.

Еще одним из ключевых вопросов, которые обсуждались в Варшаве, стал продолжающийся миграционный кризис на польско-белорусской границе. Шольц поддержал усилия Польши, направленные на то, чтобы остановить группы мигрантов, желающих въехать в страну из Белоруссии.