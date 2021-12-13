Тюмень, 13 декабря, 2021, 16:36 — ИА Регнум. В Тюмени завершено следствие по делу адвоката из Калужской области, которая обвиняется в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

По версии следствия адвокат на протяжении пяти лет, будучи в сговоре с другими юристами, с привлечением подставных лиц, обманывая суды Тюменской области, приобрела право на ряд жилых и нежилых помещений, принадлежащих обанкротившемуся застройщику ЗАО «Запсибстройсервис», физическим лицам и администрации города Тюмени. Кроме того, она фигурирует в покушении на хищение денег у ООО «Диамант Плюс» в размере 55 млн рублей.

Женщина обвиняется в совершении пяти преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере») и трёх по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Дело, состоящее более чем из 65-ти томов, с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отмечается, что преступления были совершены в 2010—2015 годах. Женщина длительное время скрывалась от правосудия. Её подельники приговорены к различным срокам лишения свободы.