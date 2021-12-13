Берлин, 13 декабря, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Назначение Кристины Ламбрехт на пост министра обороны Германии стало для многих неожиданностью. Для социал-демократа, склоняющегося к левым взглядам, может оказаться непростой задачей завоевать расположение к себе немецких военнослужащих, передаёт 13 декабря немецкое агентство DW.

Кристина Ламбрехт

Кристина Ламбрехт, безусловно, является неожиданным выбором для руководства ФРГ, хотя у нее сложилась отличная репутация: в мае 2021 года теперь уже бывший канцлер Ангела Меркель доверила ей министерство юстиции после того, как Франциска Гиффи была вынуждена уйти в отставку.

«У Ламбрехт нет никакого предыдущего опыта или контактов с сектором военной и оборонной политики», — заявила эксперт по обороне в Европейском совете по международным отношениям Ульрике Франке. «Тем не менее, для того чтобы быть хорошим министром, необязательно иметь специализированное образование», — отметила она.