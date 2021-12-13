Москва, 13 декабря 2021, 16:35 — REGNUM Внутренним делом Украины является вопрос — проводить или нет референдум по Донбассу, сообщил 13 декабря журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского, который упоминал о возможности провести на Украине референдум, касающийся ДНР и ЛНР, Песков ответил:
Он добавил, что не ясно, какой вопрос могут предложить украинские власти для референдума на тему Донбасса.
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