Москва, , 16:35 — REGNUM Внутренним делом Украины является вопрос — проводить или нет референдум по Донбассу, сообщил 13 декабря журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского, который упоминал о возможности провести на Украине референдум, касающийся ДНР и ЛНР, Песков ответил:

«Проведение референдума по Донбассу — внутреннее дело Украины».

Он добавил, что не ясно, какой вопрос могут предложить украинские власти для референдума на тему Донбасса.

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