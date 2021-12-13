Москва, 13 декабря, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Внутренним делом Украины является вопрос — проводить или нет референдум по Донбассу, сообщил 13 декабря журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского, который упоминал о возможности провести на Украине референдум, касающийся ДНР и ЛНР, Песков ответил:

«Проведение референдума по Донбассу — внутреннее дело Украины».

Он добавил, что не ясно, какой вопрос могут предложить украинские власти для референдума на тему Донбасса.