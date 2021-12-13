Берлин, , 16:59 — REGNUM Акции протеста против введения новых ограничений для сдерживания пандемии COVID-19 в Германии переросли в столкновения с полицией, передаёт 13 декабря немецкое агентство DW.

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Сообщается, что во время демонстрации в городе Грайц (Тюрингия) ранения получили 14 сотрудников полиции.

Скоординировав действия в социальных сетях, около тысячи протестующих собрались и образовали шествие по мосту. Полиция остановила акцию, однако несколько протестующих попытались прорваться через полицейские кордоны, что вынудило полицию применить слезоточивый газ. В свою очередь протестующие начали кидать в стражей порядка петарды.

Полиция установила личности 207 участников акции протеста. Возбуждено 44 уголовных дела и 47 дел об административных правонарушениях.