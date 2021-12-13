Ростов-на-Дону, , 16:44 — REGNUM Государству необходимо принять иные срочные адекватные управленческие решения для обрыва цепочек заражения коронавирусом, а не вводить QR-коды. Такого мнения придерживается депутат Законодательного собрания Ростовской области Ирина Полякова (КПРФ).

QR-код Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Со стороны власти нужны иные срочные адекватные управленческие решения для обрыва цепочек заражения. Кроме того, сами предлагаемые законопроектами запреты не имеют механизмов своего реального исполнения на практике, фактически будут игнорироваться большинством субъектов регулируемых правоотношений и спровоцируют рост коррупции», — написала Ирина Полякова на своей странице в Instagram.

Донские коммунисты в течение двух недель собрали более 20 тыс. подписей против утверждения законопроектов о QR-кодах. Принявшие участие в опросе жители Ростовской области согласны с тем, что предлагаемые меры нарушают целый ряд статей Конституции РФ и других федеральных документов.

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