Москва, 13 декабря, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Протон-М» с двумя телекоммуникационными спутниками на борту запущена с одной из стартовых площадок космодрома Байконур, сообщает 13 декабря госкорпорация «Роскосмос».

Roscosmos.ru Ракета-носитель «Протон-М»

Старт был произведён с площадки №200. Ракета должна вывести, а орбиту коммерческие геостационарные телекоммуникационные аппараты среднего класса «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7». Запуск состоялся в 15:07 мск.

Спутники должны обеспечить устойчивое функционирование стационарной и мобильной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в Интернет, а также передачи данных на территории России и в странах СНГ.

Напомним, изначально старт был запланирован на 6 декабря, но дважды переносился по техническим причинам.