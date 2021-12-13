Вашингтон, 13 декабря, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Торнадо, обрушившееся на ряд штатов США, унесло жизни по крайней мере 80 человек. Об этом заявил 13 декабря губернатор Кентукки Энди Бешир.

Последствия торнадо. США

В офис губернатора также не исключили, что число погибших может превышать 100 человек.

«Процесс опознования идет медленно, но, судя по полученным сообщениям, мы потеряли более 80 человек. Скорее всего, это число превысит 100», — приводит заявление офиса Fox News.

Напомним, что штат Кентукки больше других пострадал от удара стихии. В штатах Арканзас и Теннеси погибли по три человека, в штате Иллинойс жертвами стихии стали два человека, в Миссури погибла 84-летняя женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, среди городов самый большой урон стихия нанесла небольшому городу Мэйфилд, в котором проживают 10 тысяч человек. Здесь обрушилась крыша на свечном заводе, стихией полностью разрушены полицейский участок и пожарная станция. Пострадали множество жилых домов и комплекс административных зданий. Мэр города Кэти Стюарт О`Нан заявила, что люди находятся в растерянности, так как им негде ночевать, многие жители города также работали на разрушенном стихией заводе.