Таллин, 13 декабря, 2021, 16:29 — ИА Регнум.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Дикий кабан

Таллинская мэрияходатайствуют перед Департаментом окружающей среды Эстониио разрешении на отстрел кабанов на острове Аэгна. Об этом сообщил новостной порталrus.err.ee.

Руководитель отдела городской среды столичного района Кесклинн Айгар Палснер отметил, что остров Аэгна является ландшафтным заповедником, арасплодившиесякабаны наносят емусерьезныйущерб.

По словам чиновника, они разрушают походные тропы и повреждают ценные виды растений. »По возможности просим вашего согласия на ограничение количества диких свиней путем охоты», -говорится в письме.

Остров Аэгна является единственным островом Балтийского моря, включенным административно в границы Таллина. Остров расположен в 14 км от Таллинского порта и является северо-восточной границей Таллинского залива. Площадь — примерно 3 квадратных километра.

По состоянию на январь 2021 года число жителей Аэгна составляло 15 человек.