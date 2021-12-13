Амман, 13 декабря, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Комиссия по добропорядочности и борьбе с коррупцией Иордании проверит министра энергетики и минеральных ресурсов страны на предмет различных нарушений в его служебной деятельности.

Ftp.jordantimes.com Парламент Иордании

Как сообщает телеканал Jordan-TV, депутаты парламента Иордании потребовали от правительства страны разъяснений по поводу энергетических соглашений, подписанных с иностранными сторонами. В частности, речь идёт о сделке с Израилем, по которой Иордания будет покупать электричество в обмен на воду.

Как заявил премьер-министр Иордании Бишер Хасауна, правительство готово дать отчёт по действиям министерства.

«Мы не будем замалчивать любые сообщения о коррупции или даже подозрения в коррупции… Большинство соглашений, связанных с энергетикой, содержат значительные штрафные санкции, поэтому их условия могут быть несправедливыми»

Ранее депутаты нижней палаты парламента Иордании покинули заседание, на котором планировалось обсудить сделку с Израилем. Значительная часть политиков и населения страны выступают против любых подобных соглашений из-за позиции властей Израиля по палестинскому вопросу.