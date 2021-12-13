Владикавказ, , 17:03 — REGNUM В Северной Осетии с 2022 года будут дарить подарки при рождении ребенка. На эти цели в региональном бюджете на будущий год предусмотрены денежные средства, сообщил 13 декабря в ходе аппаратного совещания глава региона Сергей Меняйло.

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«Начиная с 1 января мы должны эту программу реализовать. Каждый новорожденный должен получить соответствующий подарок при выписке. Это нужно будет делать в течение 2022 года», — цитирует руководителя региона «15-й Регион».

Кроме того, к началу нового учебного года в 2022 году первоклассникам планируют предоставлять подарки — наборы школьных принадлежностей. Меняйло также заявил о необходимости предоставлять подарки детям из малоимущих и многодетных семей, а также тех несовершеннолетних, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

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