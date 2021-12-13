Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM В Санкт-Петербурге АО «Адмиралтейские верфи» подало иск в арбитражный суд к АО «Балтийский завод» на сумму в 1,5 млрд рублей. Информация по исковому делу 8 декабря появилась на сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Ледокол «Виктор Черномырдин» АО «Адмиралтейские верфи»

АО «Адмиралтейские верфи» подало иск к АО «Балтийский завод» на 1 млрд 510 млн. рублей. Третьим лицом в судебном деле заявлена Объединённая судостроительная корпорация (ОСК), в которую входят оба судостроительных предприятия Петербурга.

Детали судебного дела пока неизвестны. По предварительным данным, иск связан со строительством ледокола «Виктор Черномырдин», в котором приняли участие и истец, и ответчик. Первый этап работы над проектом разворачивался на базе Балтийского завода, а после того, как его спустили на воду в 2016 году, работу продолжили Адмиралтейские верфи. Президент Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге 3 ноября 2020 года.

Арбитражный суд принял иск АО «Адмиралтейские верфи». Судебное заседание по этому делу состоится 03 февраля 2022 года.

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Ледокол «Виктор Черномырдин» — самый мощный неатомный ледокол в мире. Предназначен для самостоятельной проводки судов, работы в составе сложных караванов на трассе Северного морского пути. Его также можно использовать для проведения спасательных операций, буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, прокладки трубопроводов под водой.

Длина ледокола составляет 147 метров, а ширина — 29. Судно может уходить в автономное плавание на 60 суток и развивать скорость до 18,3 узлов. Мощность силовой установки оценивается в 25 МВт. Экипаж судна составляет 38 человек.

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