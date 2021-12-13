Рига, , 16:24 — REGNUM Ноябрь 2021 года стал неприятным месяцем для латвийских потребителей — темп опустошения их кошельков ускорился. Об этом сообщило местное издание Diena со ссылкой на данные статистического управления страны.

Пустой кошелек

Так, годовая инфляция в ноябре достигла 7,5% по сравнению с 6% в октябре и 4,8% в сентябре. Таким образом, за три месяца рост цен составил почти 20%, что, по мнению журналистов, указывает на «перегибы» на мировых сырьевых рынках.

Это «перегибы» значительно удорожают оплату импортного сырья и становятся препятствием для экономического развития внутри страны.

Данные также показывают, что среднему латвийскому работнику в этом году не стоит ожидать увеличения покупательной способности, а значительная часть работников может стать беднее.

В то же время издании выражает надежду: инфляция достигла пиковых показателей или достигнет их в декабре-январе 2021−2022 годов.

Помешать этому, по мнению портала Diena, могут как ситуация на мировом финансовом рынке, так и геополитические события. Под последними журналисты подразумевают опасения по поводу того, что эскалация в отношениях Украины и России и якобы концентрация российских войск на границе перерастут в реальные военные действия.