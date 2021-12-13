Москва, 13 декабря, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Вопрос утилизации опасных медицинских отходов может решиться с использованием механизма государственно-частного партнёрства, сообщил 13 декабря председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) в ходе общения с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Гаврилов

«Вопрос утилизации, обезвреживания медицинских отходов у нас в стране стоит очень остро. Особенно с нарастанием пандемии у нас образуются огромные завалы довольно опасных медицинских отходов. И задача стоит в том, чтобы их вовремя утилизировать, обезвредить», — сказал он.

Гаврилов отметил, что в комитете понимают, что государству сложно справиться с этой проблемой без внешних инвесторов. В связи с этим в комитете «предусмотрели возможность формирования частно-государственного партнёрства между государством и инвесторами», что позволит наладить работу крупных предприятий по переработке опасных медицинских отходов.