Рига, 13 декабря, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Запланированный в столице Латвии на вечер понедельника, 13 декабря, массовый митинг протеста против ковид-ограничений и принудительной вакцинации является незаконным, его организаторы понесут наказание. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv со ссылкой на решение Госполиции страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Тем не менее, депутат национального парламента Алдис Гобземс намерен провести свое мероприятие, несмотря на предупреждение. Об этом он уже сообщил своим сторонникам в социальных сетях Латвии.

В столичном муниципалитете заявили в этой связи, что проведение массового мероприятия в Риге напрямую поставит под угрозу безопасность здоровья всего общества на фоне ковид-эпидемии. Кроме того, городские власти усомнились в готовности Гобземса сотрудничать с правоохранительными органами в вопросе обеспечения правопорядка.

Госполиция Латвии призвала жителей не собираться на несанкционированную акцию протеста и напомнила о возможной уголовной ответственности.

Ранее депутат и активный противник ковид-ограничений Гобземс провел подобные митинги в Тукумсе, Талси, Вентспилсе и Лиепае. В Тукумсе, Вентспилсе и Лиепае депутат временно задерживался полицией.