Саратов, 13 декабря, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Саратове ведётся доследственная проверка после травмирования мужчины в результате обрушения стены демонтированного здания. По информации следственного управления СКР по Саратовской области, инцидент произошел днём 13 декабря.

Saratov.sledcom.ru Обрушение стены при демонтаже здания в Саратове

В Саратове бригада рабочих производила демонтаж здания на пересечении улиц Рахова и Большая Казачья. В процессе выполнения работ произошло обрушение части стены сносимого дома, которая упала на припаркованный на обочине дороги автомобиль, а также проезжавшую мимо машину. В результате водитель стоявшего на обочине автомобиля получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение. Повреждения получило и второе транспортное средство, его водитель, по предварительным данным, не пострадал.

Других пострадавших под завалами нет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, в посёлке Красный Октябрь Саратовской области семья с двумя детьми из-за угрозы падения плиты с 23 июня 2019 года проживает в арендованной однокомнатной квартире. Саратовцы обращались с просьбой признать дом аварийным, либо сделать ремонт. До 20 сентября 2021 года власти пообещали заменить плиту, но вопрос до сих пор не решен.

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