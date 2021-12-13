Ульяновск, , 16:20 — REGNUM В Ульяновской области за неделю на «прямую линию» с губернатором Алексеем Русских, которая состоится 18 декабря, поступило свыше 1 тыс. обращений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Алексей Русских Ulgov.ru

Прямое общение губернатора с жителями области состоится 18 декабря, трансляция начнётся в 08:00 в эфире местной прессы и социальных сетях. Ранее Алексей Русских призвал присылать обращений, вопросы и жалобы, каждое из которых будет рассмотрено профильными ведомствами и лично губернатором.

По данным властей, за шесть дней до «прямой лини» поступило свыше 1 тыс. вопросов, в том числе около 300 обращений получено через «Госуслуги» и по телефону 122.

«В числе ключевых тем — вопросы жилищно-коммунального хозяйства, социального обслуживания и защиты населения, благоустройства территорий и дворов, проблемы экологии, строительства, здравоохранения и транспортного обеспечения», — говорится в сообщении.

Напомним, жители Ульяновской области могут оставить вопросы и жалобы в комментариях под тематическим постом в официальном аккаунте главы региона в «Инстаграме», через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и по телефону 122. Поступающие вопросы отслеживают и аккумулируют специалисты Центра управления регионом.

Отметим, что впервые губернатор Алексей Русских провёл «прямую линию» с населением 10 августа на площадке ЦУР. Тогда поступило свыше 5 тыс. вопросов и обращений, из них почти половина задана в ходе «линии».

Помимо этого, прямое общение Алексея Русских с жителями регулярно проводится на региональных телеканалах, в ходе личных приёмов граждан. Основная часть всех поступающих обращений отрабатывается ведомствами и муниципальными образованиями.

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению губернатор в Ульяновской области разработан график ежеквартальных отраслевых «прямых линий» членов правительства. Встречи проводятся для «эффективного и оперативного рассмотрения обращений граждан».

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