Тюмень, , 16:19 — REGNUM В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трёхмесячной девочки в местном специализированном доме ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Младенец Pexels.com

По версии следствия, в утром 12 декабря 2021 года в доме ребёнка было обнаружено тело младенца без внешних признаков насильственной смерти. Предварительная причина гибели трёхмесячной девочки — синдром внезапной детской смерти.

По факту в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников специализированного учреждения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Проведен осмотр тела ребенка и места происшествия, допрошены сотрудники дома ребёнка. Изъята необходимая следствию медицинская документация. Предположения о том, что младенец захлебнулся рвотными массами, а также продуктами питания, исключены.