Москва, 13 декабря, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Председателем Союза кинематографистов РФ вновь избран режиссёр Никита Михалков, сообщает 13 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков

Такое решение было принято по итогам голосования, проведенного в ходе XI съезда организации, прошедшей в Центральном Доме кинематографистов.

Напомним, ранее Никита Михалков занимал этот пост по результатам голосования внеочередного съезда Союза кинематографистов РФ в 2009 году.

Справка ИА REGNUM: Союз кинематографистов РФ — всероссийская общественная организация, объединяющая представителей профессий, относящихся к кинематографии. Основана в 1990 году в Москве.