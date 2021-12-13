Москва, 13 декабря, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал законопроект о защите собственников, которые понесли убытки в результате внешних обстоятельств. Об этом 13 декабря сообщил журналистам председатель комитета Сергей Гаврилов (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Гаврилов

Он напомнил, что государство в случае необходимости имеет право изъять эти участки, но при этом компенсировать в полной мере убытки собственников.

«К сожалению, такого не было в отношении тех владельцев, которые неожиданно получали рядом со своим домом или участком дорогу, опасное предприятие, или их земли меняли свою категорию и становились с точки зрения рыночных отношений дешёвыми. Мы приняли решение, что в этих условиях убытки нашим согражданам должно компенсировать государство», — сказал Гаврилов.