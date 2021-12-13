Рязань, 13 декабря, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Иск к правительству Рязанской области подал бывший вице-губернатор Михаил Семёнов. Чиновник требует восстановления в должности. Заявление рассматривает Рязанский областной суд.

Иван Шилов ИА REGNUM Кресло чиновника

«Иск о восстановлении на государственной службе после увольнения, связанного с прекращением допуска к государственной тайне,… суд рассматривает… в закрытом судебном заседании», — цитирует председателя облсуда Елену Сапунову издание RZN.info.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Николай Любимов уволил Михаила Семёнова в октябре 2021 года «на основании ряда пунктов служебного контракта». В должности вице-губернатора он проработал чуть больше месяца.