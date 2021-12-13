Рига, 13 декабря, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В порту Рои (западная Латвия) затонуло рыболовное судно, ведется работа по предотвращению попадания нефтепродуктов с судна в Балтийское море. Об этом сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) Латвии.

Кораблекрушение

Судно затонуло прямо у причала утром, примерно в 5 часов утра по местному времени (06:00 по Москве), на поверхности воды в месте затопления появилось нефтяное пятно. В настоящее время в порту устанавливаются дополнительные заградительные и абсорбционные боны для локализации разлива нефтепродуктов.

О случившемся проинформирована Госслужба окружающей среды. Пожарные в сотрудничестве с администрацией порта продолжают работать на месте происшествия. Владелец затонувшего судна латвийской фирмы ООО Zvejnieku saimnieciba Irbe отказался комментировать ситуацию.

«Судовладелец уже нашел водолазов, которые подготовят судно к извлечению. После этого можно будет судить о причинах его затопления», — сказал управляющий порта Янис Мегнис.

Рыболовное хозяйство зарегистрировано в 1996 году, его основной капитал составляет 5 680 евро. Компанией в равных долях владеют Лаурис Йиргенс и Ансис Йиргенс.