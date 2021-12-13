Москва, 13 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Позиции криптовалюты Ethereum будут укрепляться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Игорь Лукасевич.

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«В настоящее время единственным конкурентом биткоина является «эфир», его позиции в дальнейшем будут укрепляться, — сказал Лукасевич. — Вместе с тем, если какая-то крупная глобальная компания признает некую криптовалюту за расчетную единицу либо выпустит свою криптовалюту, это может привести к серьезному изменению баланса на этом рынке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что ситуации на мировом рынке криптовалют будет определяться политической нестабильностью в мире.