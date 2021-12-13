Липецк, 13 декабря 2021, 16:12 — REGNUM 17 предпринимателей Липецкой области представили свою продукцию на первой социальной ярмарке. Это продукты пчеловодства, сувениры, детская одежда индивидуального дизайна, постельное и столовое бельё, изделия из дерева, украшения, вышивка, картины из мха, флорариум. Как сообщает ИА REGNUM, все они открыли своё дело в 2021 году, заключив социальный контракт и получив единовременно до 250 тысяч рублей.

Получатели соцконтрактов представили свою продукцию на липецкой ярмарке
Получатели соцконтрактов представили свою продукцию на липецкой ярмарке
Липецкаяобласть.рф

Помощь на основании социального контракта на открытие своего дела в 2021 году получили более 1800 семей. 90% соцконтрактов на открытие ИП — успешны. Всего социальный контракт заключён с 5354 семьями, в которых проживает почти 16 тысяч человек. 2110 контрактов заключены на поиск работы. Половина от общего числа всех, кто заключил соцконтракт, смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию.

«Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей, — подчёркивает глава региона Игорь Артамонов. — Государственная помощь, различные меры поддержки жителям области, попавшим в трудную жизненную ситуацию, являются приоритетными задачами социальной политики для региональной власти».

В составлении бизнес-концепции желающим заключить соцконтракт в течение года активно помогали специалисты центра «Мой бизнес», Технопарка-Липецк, муниципальных администраций. Всем, кто содействовал в реализации государственной помощи на основании социального контракта, были вручены благодарственные грамоты управления социальной политики Липецкой области.

Также в рамках ярмарки прошёл розыгрыш подарков. 17 посетителей ТРЦ «Ривьера» стали обладателями изделий участников ярмарки. Социальная ярмарка в онлайн-формате постоянно действует на сайте управления социальной политики. В соответствующем разделе можно познакомиться с продукцией предпринимателей, заключивших соцконтракт, и найти их контакты.