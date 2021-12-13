Липецк, 13 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. 17 предпринимателей Липецкой области представили свою продукцию на первой социальной ярмарке. Это продукты пчеловодства, сувениры, детская одежда индивидуального дизайна, постельное и столовое бельё, изделия из дерева, украшения, вышивка, картины из мха, флорариум. Как сообщает ИА REGNUM, все они открыли своё дело в 2021 году, заключив социальный контракт и получив единовременно до 250 тысяч рублей.

Липецкаяобласть.рф Получатели соцконтрактов представили свою продукцию на липецкой ярмарке

Помощь на основании социального контракта на открытие своего дела в 2021 году получили более 1800 семей. 90% соцконтрактов на открытие ИП — успешны. Всего социальный контракт заключён с 5354 семьями, в которых проживает почти 16 тысяч человек. 2110 контрактов заключены на поиск работы. Половина от общего числа всех, кто заключил соцконтракт, смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию.

«Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей, — подчёркивает глава региона Игорь Артамонов. — Государственная помощь, различные меры поддержки жителям области, попавшим в трудную жизненную ситуацию, являются приоритетными задачами социальной политики для региональной власти».

В составлении бизнес-концепции желающим заключить соцконтракт в течение года активно помогали специалисты центра «Мой бизнес», Технопарка-Липецк, муниципальных администраций. Всем, кто содействовал в реализации государственной помощи на основании социального контракта, были вручены благодарственные грамоты управления социальной политики Липецкой области.

Также в рамках ярмарки прошёл розыгрыш подарков. 17 посетителей ТРЦ «Ривьера» стали обладателями изделий участников ярмарки. Социальная ярмарка в онлайн-формате постоянно действует на сайте управления социальной политики. В соответствующем разделе можно познакомиться с продукцией предпринимателей, заключивших соцконтракт, и найти их контакты.