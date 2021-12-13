Хартум, , 17:13 — REGNUM Руководитель чрезвычайной сессию ООН в Судане Волкер Перес заявил, что Судану необходимо создать армию, которая перешла бы под контроль гражданского руководства страны.

Солдат. Южный Судан hdptcar

Как сообщает телеканал Al-Hadath, в ООН полагают, что эта мера необходима для сохранения политического единства страны. Перес направил официальное послание командованию армии и других силовых структур Судана, а также членам правительства и представителям местных политических партий.

По мнению Переса, существование в стране более чем одной армии в стране угрожает ее стабильности и может спровоцировать дальнейший рост социального напряжения в стране. При этом чиновник подчеркнул, что вопрос о будущем Судана должен решаться исключительно народом страны, добавив, что международное сообщество не заинтересовано в ослаблении суданских вооруженных сил.