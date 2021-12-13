Париж, 13 декабря, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Янник Жадо взял на себя обязательство назначить премьер-министром страны женщину, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Я беру на себя обязательство назначить премьер-министром женщину», — заявил Янник Жадо в Twitter.

Кроме того, политик выступил за то, чтобы Национальная ассамблея Франции была представлена 50% женщин и 50% мужчин.

Напомним, на пост президента Франции претендуют Валери Пекресс, Анн Идальго и Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрик Земмур, крайне правый кандидат на президентских выборах во Франции в 2022 году, призвал лучше защищать Армению, «христианскую» страну посреди «исламского океана».