Москва, 13 декабря, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Курс доллара может значительно снизиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Игорь Лукасевич. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что многие жители РФ опасаются скачка курса доллара до 80 рублей и девальвации российской национальной валюты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«В настоящее время экономические предпосылки для таких ожиданий отсутствуют, — сказал Лукасевич. — Более того, при сохранении существующих тенденций курс доллара может существенно снизиться. Подорожание доллара до 80 рублей и выше возможно лишь в случае ухудшения международной политической ситуации».

Кроме того, он отметил, что при сохранении текущей ситуации в экономике РФ и особенно в политике динамика курса евро также останется сравнительно стабильной, он будет колебаться в области текущих значений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что каждый следующий внешний вызов для российской экономики оборачивается девальвацией национальной валюты.