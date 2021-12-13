Москва, , 16:09 — REGNUM Динамика мирового рынка криптовалют будет определяться политической нестабильностью в мире, а также развитием ситуации с пандемией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Игорь Лукасевич. Так он прокомментировал прогнозы Bloomberg о подорожании биткоина до 100 тыс. долларов и о том, как на это повлияет политика американских регуляторов.

Биткоины

«Вероятность подорожания биткоина до 100 тыс. долларов весьма высока, однако вряд ли она сильно связана с регулированием ее обращения в США, — сказал Лукасевич. — Динамика крипторынка будет определяться глобальными факторами и, в частности, политической нестабильностью в мире, а также ситуацией с пандемией. Любые положительные «прорывы» в этих областях будут приводить к снижению интереса к криптовалютам».

Кроме того, по словам экономиста, необходимо отметить существенную роль в этом вопросе позиции правительств крупных стран, особенно Китая.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря биткоин продемонстрировал понижательную динамику.

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