Челябинск, , 16:08 — REGNUM Жители Челябинской области добровольно перечислили мошенникам ещё более полутора миллионов рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

Мошенники

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Пострадавшими стали проживающие в Усть-Катаве, Златоусте и Троицке. Одна из них — женщина 1971 года рождения — прошла бесплатные курсы по инвестициям в интернете, а затем поддалась на уговоры мошенников участвовать в «команде по инвестированию». Под разными предлогами неизвестные выманили у неё более 327 тыс. рублей.

Подобные сигналы также поступили из Троицка и Златоуста. По очередным фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.