Москва, 13 декабря 2021, 16:07 — REGNUM Предоставление в рамках дополнительной государственной помощи категории самозанятым гражданам денежных средств в размере 10 тыс. руб. является существенным аспектом в период продолжающейся пандемии, заявил корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.
Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что самозанятые жители России могут получить выплату в размере 10 тысяч рублей от государства.
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