Москва, , 16:07 — REGNUM Предоставление в рамках дополнительной государственной помощи категории самозанятым гражданам денежных средств в размере 10 тыс. руб. является существенным аспектом в период продолжающейся пандемии, заявил корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

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«Следует отметить, самозанятые вправе уменьшать сумму исчисленного налога на величину налогового вычета, максимальная величина которого составляет 10 тыс. руб.

При этом вычет предоставляется однократно, те есть получить его можно единожды.

В этой связи предоставление дополнительной госпомощи является очень важным моментом для поддержки предпринимательской активности этого сектора экономики», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что самозанятые жители России могут получить выплату в размере 10 тысяч рублей от государства.

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