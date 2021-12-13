Архангельск, , 16:07 — REGNUM В Архангельской области резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона, опубликованного на сайте Роспотребнадзора.

Грипп Ponchikov.net

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Так, за неделю в медучреждения области с симптомами гриппа и ОРВИ обратились почти 15 тысяч человек. Показатель заболеваемости превысил эпидемический порог на 98,7 процента.

Главный санитарный врач региона Тарас Носовской призвал областное правительство ограничить культурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях, перевозчиков — регулярно проводить дезинфекцию в автобусах, а работодателей — не допускать до работы людей с симптомами гриппа и ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области выявили 321 носителя коронавируса, семь ковид-пациентов скончались.