Горно-Алтайск, , 16:06 — REGNUM В Республике Алтай запретили проведение новогодних корпоративов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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13 декабря глава региона Олег Хорохордин в режиме видеоконференции провёл заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По его словам, с начала пандемии в республике выявлено 24 799 носителей коронавируса, выздоровели 22 610 человек, скончались 529 ковид-пациентов. За минувшую неделю зарегистрирован 231 случай заражения. Этот показатель практически не изменился по сравнению с предыдущей неделей.

Глава республики подчеркнул, что проведение корпоративов может привести к вспышке заболеваемости как раз на период праздников: «Поэтому прошлогодний запрет на их проведение сохраняется, также сохраняется ограничение на работу предприятий общественного питания с 23:00 до 8 часов утра».

Оперштаб запретил предпринимателям, юрлицам и гражданам проводить с 15 декабря по 15 января массовые спортивные, зрелищно-развлекательные и досуговые мероприятия, новогодние и рождественские корпоративы, оказывать услуги аналогичного характера.

В то же время разрешена работа предновогодних муниципальных сельхозярмарок в Горно-Алтайске и районных центрах.

«Ярмарки можно разрешить на улице, поскольку сельхозтоваропроизводителям надо реализовать товар, а жителям — купить продукцию к новогодним праздникам», — пояснил Хорохордин.

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