Таллин, 13 декабря, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Проведенные Департаментом здоровья Эстонии измерения качества воды показали, что почти в трети эстонских бассейнов и СПА качество воды не соответствует нормам. Об этом сообщила радиостанция «Радио 4» со ссылкой на руководителя отдела гигиены окружающей среды департамента Леэне Альбрехт.

Бассейн

«В Эстонии выявляются несоответствия в отношении содержания хлора в воде. Нормы жесткие (от 0,5 до 1,5 мг/л), и уложиться в них сложно. В этом случае владельцы бассейнов должны отрегулировать оборудование. Поскольку напрямую опасности для здоровья посетителей нет, такие бассейны мы не закрываем», — пояснила она.

Альбрехт отметила, что на качество воды в бассейне влияет поведение человека: «Обязательно надо принять душ перед тем, как пойти в бассейн. Также надо смывать с себя всю косметику. Кремы, косметические препараты остаются в воде и при взаимодействии с хлором могут образовывать опасные соединения».

Чтобы избежать влияния остаточного хлора на кожу, рекомендуется принимать душ после бассейна, добавила она.

В Эстонии не менее раза в месяц владельцы бассейнов должны проводить расширенный анализ воды: на микробиологические показатели (такие, как кишечные бактерии) и на химические показатели (содержание хлора, аммония, нитраты). Департамент, со своей стороны, проводит независимый от владельцев таких бассейнов мониторинг, в среднем два раза в год отбирая воду на анализ.