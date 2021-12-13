Москва, , 16:05 — REGNUM Родион «Kamma_Pulya» Васильев стал победителем суперфинала масштабной серии кибертурниров по игре UFC 4. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря сообщают в пресс-службе Федерации компьютерного спорта города Москвы.

UFC (сс) Andreas Arcabic

Финал состоялся 12 декабря 2021 года в главном офисе UFC в России. В нем приняли участие восемь лучших игроков по итогам серии отборочных турниров, проходивших с апреля по ноябрь 2021 года. За победу Родион Васильев получил медаль и денежный приз в размере 70 тыс. рублей.

Добавим, что все матчи серии проходили одновременно с номерными турнирами UFC. Игроки выбирали бойцов, которые в тот же вечер выходили на реальные бои в октагоне.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы даты финального этапа Открытого кубка ФКС России по киберспорту