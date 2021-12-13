Елец, Липецкая область, , 16:05 — REGNUM Обновленный Дом культуры железнодорожников осмотрели в Ельце 11 декабря полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и глава Липецкой области Игорь Артамонов. В ходе рабочей поездки полпред посетил ряд учреждений социальной сферы и объектов благоустройства в Елецком и Данковском районах.

Игорь Щёголев осмотрел в Ельце отремонтированный ДК железнодорожников Липецкаяобласть.рф

ДК железнодорожников занимает среди них особое место. Построенный в 1925 году Дом культуры заметно обветшал, но при этом не перестал быть востребованным у жителей Ельца. В ДК провели отделку фасада и внутренних помещений, частично заменили кровлю. Теперь здесь появилась первая в городе стеклянная крыша. Кроме того, в ходе ремонта постарались сохранить историческую кирпичную кладку стен там, где она не была повреждена, и аутентичные мраморные полы. Осталось установить новую мебель и оборудование.

На капитальный ремонт израсходовано 70 млн рублей из областного и городского бюджетов. В обновленном Доме культуры для ельчан будут работать киноконцертный и спортивный залы, конференц-зал, информационно-библиотечный центр. Свои двери ДК железнодорожников распахнет к концу 2021 года. Здесь базируются более 30 различных клубных формирований, в которых занимаются свыше 500 ельчан самого разного возраста.

Игорь Артамонов сообщил, что Елец в 2021 году отметил 875-летие.

«Это прекрасный старинный город. Разработана программа его развития, в рамках которой мы ремонтируем улицы, дороги в частном секторе, благоустраиваем дворы и общественные пространства, строим новые спортивные комплексы и реконструируем исторические здания, например, такие, как Дом культуры железнодорожников. Дальше планируем восстановить историческую часть Ельца, табачную фабрику. Будем добиваться финансирования по федеральным программам. У нас еще много проектов по возрождению Ельца. Стараемся делать то, что нужно жителям, что будет востребовано», — подчеркнул Игорь Артамонов.