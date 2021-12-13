Владикавказ, 13 декабря, 2021, 17:02 — ИА Регнум. В Северной Осетии обвиняют в мошенничестве в крупном размере заведующую отделением по борьбе с бедностью государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» в одном из районов. Женщина провернула аферу для личного обогащения и похитила более 445 тыс. рублей из бюджета, сообщили 13 декабря в пресс-службе Следственного комитета.

Freestockphotos.biz Деньги

Как установило следствие, обвиняемая фиктивно трудоустроила свою знакомую в качестве социального работника. Та, никогда не работала в центре соцобслуживания, тем не менее денежные средства ей регулярно приходили на банковскую карту. Заполняла необходимую документацию об обслуживании пенсионеров и инвалидов на дому сама чиновница, имитируя деятельность. Она же забирала деньги.

Однако факт хищения всплыл и было заведено дело. Теперь борцу с бедностью светит до шести лет лишения свободы.