Варшава, 13 декабря, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий дал интервью итальянскому изданию Corriere della Sera. Во время беседы политик заявил, что президент России Владимир Путин «стремится расколоть Европу».

(сс) Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

«Российский президент прибегает к силовым методам и в экономике, пытаясь сделать Европу зависимой от российских поставок газа и тем самым расколоть ее. Но Европа не может пойти на уступки перед лицом угроз и шантажа со стороны Москвы», — подчеркнул Моравецкий.

При этом глава правительства Польши не уточнил, как именно Россия «раскалывает Европу» и каким образом будет ее «шантажировать» с помощью «Северного потока — 2».