Таллин, , 16:03 — REGNUM Расположенный в Кунда (северная Эстония) целлюлозно-бумажный завод Estonian Cell остановил производство из-за резко возросших расходов на электроэнергию. Об этом сообщил эстонский портал ERR.

Электричество

Руководство одного из самых энергозатратных предприятий страны направило премьер-министру Кае Каллас обращение с просьбой как можно быстрее найти возможности для восстановления конкурентоспособности одного из флагманов бумажной промышленности региона.

В письме сообщается, что расходы Estonian Cell на энергоресурсы в ноябре выросли примерно на 1,5 млн евро, а за несколько последних месяцев превысили расчетный бюджет на 5 млн евро. В компании подчеркнули, что в результате этого резко упала сократил конкурентоспособность предприятия на экспортных рынках, в связи с чем 8 декабря производство было полностью остановлено.

«У нас нет возможность переложить на потребителей на различных континентах повышение местных цен на сырье и ресурсы. Поэтому мы ищем решения, как справиться с этим (хотелось бы надеяться, временным) кризисом», — говорится в обращении.

Estonian Cell предлагает отменить сбор на возобновляемую энергию, а также сетевую плату за электро‑ и газоснабжение с обратной силой с 1 декабря текущего года и до конца кризиса. Если это окажется невозможным, то предприятие предлагает снизить плату за возобновляемую энергию на 75% в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии.

Производитель беленой химической термо-механической массы Estonian Cell начал деятельность в 2006 году. Завод является одной из крупнейших «зеленых» инвестиций в эстонскую экономику — более 200 млн евро.

Вся продукция Estonian Cell экспортируется; объем экспорта в денежном выражении превышает 80 млн евро в год. 75% изготавливаемой в Кунда термо-механической массы уходит в Европу, а остальные 25% — в Азию.