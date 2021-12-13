Москва, , 16:02 — REGNUM Сегодня, 13 декабря, по состоянию на 15:30 по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 0,93%, отступая до $74,45 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефтепровод

«В первой половине дня цены на нефть пытались продолжить рост, отыгрывая новые агрессивные заявления Израиля в отношении Ирана.

Поскольку европейские представители сообщили о нежелании иранской стороны возвращаться к ядерной сделке, в одностороннем порядке расторгнутой США в 2018 году, израильские военные заявили о том, что Иран способен создать ядерное оружие в ближайшее время.

Под этим предлогом Тель-Авив готовит новые авиаудары по иранским ядерным объектам и стремятся заручиться поддержкой Вашингтона. Вероятность военного обострения в Персидском Заливе на некоторое время поддержала спрос на нефть.

Впрочем, пока для продолжения бычьего наступления этих новостей недостаточно. На цены давит довольно мягкое начало зимы в США, приведшее к снижению спроса на газ, а также опасения ужесточения монетарной политики ФРС США, усиленные высокими темпами американской инфляции.

Также не уходят риски, связанные с новым штаммом коронавируса «Омикрон» — в Великобритании заявили о первом умершем от данного варианта.

В целом нефть, вероятно, продолжит движение в коридоре $73−76 за баррель», — считает эксперт.

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