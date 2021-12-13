Рига, 13 декабря, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Коммерческий директор латвийского предприятия Brief Карлис Боркс-Путниньш является фигурантом уголовного дела о присвоении и подделке документов, а ранее задерживался по подозрению в коррупции. Об этом сообщила программа журналистских расследований De facto Латвийского гостелевидения LTV.

Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР Мошенничество

Согласно материалам следствия, летом 2019 года Боркс-Путниньш работал коммерческим директором в другой латвийской компании UNI Project. Он подписал договор о продаже 12 контейнеров якобы покупателю из Литвы, которого не существовало, а товар был перепродан далее с нарушением налогового законодательства.

Ранее Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало его с 10 500 латов наличными и признало его подозреваемым во взяточничестве. Тогда Боркс-Путниньш работал в принадлежащем Рижской думе муниципальном предприятии Ceļu pаrvalde. Позже прокуратура дело закрыла, поскольку не нашла доказательств тому, что найденные при нем наличные средства предназначались для дачи взятки.

«Это не связано с деятельностью Brief или госзакупками, или с чем-то подобным. Это отдельные дела, которые не имеют никакой связи с актуальными на сегодняшний день вопросами», — прокомментировал это сообщение Боркс-Путниньш.

Крупнейший заказ, который компания Brief получила до сих пор, — поставка «быстрых» ковид-тестов для нужд государства. Заказчик — Государственный центр логистики и закупок. Общая сумма контракта — свыше 4 млн евро. Сейчас эта закупка задерживается.