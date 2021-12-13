Кострома, , 16:54 — REGNUM Костромское отделение КПРФ хотят оштрафовать за организацию схода против QR-кодов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловском районном суде.

Костромское региональное отделение КПРФ Наталья Диева © ИА REGNUM

Протокол в суд направила полиция. По мнению правоохранителей, коммунисты нарушили установленный порядок проведения мероприятия в форме митинга, не согласовав его с властями.

Напомним, встреча с участием партийцев, представителей движения «За новый социализм» и костромичей состоялась 20 ноября на Сусанинской площади. Участники поставили подписи под обращением к губернатору Костромской области Сергею Ситникову и депутатам Костромской областной думы.

Они попросили парламентариев не принимать законопроекты об использовании QR-кодов на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах и кафе, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях. По информации организаторов, встреча собрала около 300 человек, 8 из них были задержаны.

Ранее Свердловский суд оштрафовал костромскую общественницу Наталью Цветкову за аналогичное нарушение. По информации правоохранителей, она выступила организатором встречи против введения пропускной системы в общественных местах, прошедшей в Костроме 15 ноября текущего года. Активистка не согласилась со штрафом в размере 10 тысяч рублей и намерена обжаловать его в вышестоящем суде.

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