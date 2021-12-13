Амман, , 16:10 — REGNUM Представители Ирана и Саудовской Аравии завершили первый этап переговоров по возобновлению дипломатических отношений между двумя странами. Как сообщает официальное иорданское информационное агентство Petra, заседание было организовано Арабским институтом исследований безопасности в Аммане. В ходе встречи стороны подняли ряд вопросов, направленных на снижение взаимного ракетного обстрела, а также обсудили меры по укреплению доверия между двумя странами.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как заявил генеральный секретарь Арабского института исследований безопасности Айман Халил, «сессия диалога прошла в атмосфере взаимного уважения и стремления обеих сторон к укреплению региональной стабильности».

Халил отметил, что в ближайшем будущем в Аммане будут проведены несколько этапов переговоров, цель которых — снизить дипломатическую напряжённость между двумя крупнейшими странами региона.