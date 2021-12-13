Москва, , 15:58 — REGNUM Сегодня, 13 декабря, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже прибавляет эфемерные 0,03%, торгуясь по 73,39 рубля. Евро подрастает на столь же скромные 0,04%, до 82,78 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Вышедшие 10 декабря данные по инфляции в США показали рекордные за последние 40 лет 6,8% год к году, что резко усилило ожидания ужесточения монетарной политики ФРС.

Тем более, что заседание комитета по открытым рынкам американского регулятора пройдет на текущей неделе, а решение по ставке будет опубликовано 15 декабря. Это подталкивает инвесторов к бегству в качество.

Впрочем, на этой неделе свое решение объявит и европейский ЦБ, но тут ожидания более оптимистичны — предполагается, что вместо планов сворачивания программы выкупа облигаций с рынка будет проведено даже некоторое её временное увеличение, что обусловлено не самыми лучшими данными европейской экономической статистики.

В то же время рубль поддерживают ожидания того, что 17 декабря на заседании ЦБ РФ, ключевая ставка вновь будет повышена ещё на 1 процентный пункт — до 8,5%.

Также в пользу российской валюты сохранение позитивной динамики на рынке металлов, а также хорошие прогнозы по росту ВВП России в 2021 году.

Поэтому, попытавшись с утра продолжить укрепление на фоне дорожавшей нефти, российская валюта после разворота котировок черного золота вниз не спешит сдавать позиции. Рубль остается существенно недооцененным», — считает эксперт.

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